"Ti presento l'impresa": studenti alla scoperta delle attività del Porto

Nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Ti presento l’impresa”, organizzato dall’Itis Baldini di Ravenna in collaborazione con Cna ed Ecipar di Ravenna, gli studenti delle classi terze dell’indirizzo logistica hanno visitato oggi T&C Traghetti e Crociere srl. Insieme al loro docente Fabio Iezzi, coordinatore del corso di trasporti e logistica e accompagnati da Alberto Bissi, amministratore unico della T&C Traghetti e Crociere, gli studenti hanno potuto seguire le operazioni di sbarco in banchina, osservandone le manovre necessarie.

“Ritengo – ha dichiarato Bissi - che avere una specializzazione scolastica che guarda a tutte le tipologie di attività collegate al porto sia una formidabile opportunità per i nostri giovani, il giorno in cui con quel diploma si affacceranno nel mondo del lavoro. T&C, con piacere, avrà i cancelli aperti per favorire la conoscenza del settore RO/RO che è in costante crescita nel mondo”. La visita ha consentito agli studenti di osservare le attività di banchina, approfondire gli aspetti legati alle manovre di sbarco e di conoscere un punto di eccellenza nella realtà portuale ravennate.