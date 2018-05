Potenziati i treni per l'estate: e si viaggia anche con gli amici "a 4 zampe"

Per l'estate aumentano le fermate stagionali dei treni di Trenitalia, espressamente a servizio della mobilità estiva, realizzate con il prossimo orario in vigore dal 10 giugno. Nel potenziamento dei servizi estivi nelle principali mete vacanziere, non poteva mancare la riviera Romagnola. Per l’estate Trenitalia ha messo a punto alcune promozioni ad hoc, in particolare per le famiglie e i gruppi fino a 5 persone, riservando loro alcuni sconti; ha confermato poi la possibilità di portare il proprio cane con sè ad agosto al prezzo simbolico di 5 euro, ha attivato nuovi servizi di accompagnamento a bordo per anziani e persone che lo necessitano e ha siglato partnership con consorzi di albergatori, festival e rassegne estive, fondazioni artistiche e musicali, teatri, musei e centri espositivi.

Per quanto riguarda la nostra città, sono state confermate le due corse Frecciabianca fra Roma Termini e Ravenna che dal 10 giugno al 16 settembre fermano anche a Riccione. L’integrazione poi del servizio di Frecce e Intercity con i treni Regionali gestiti da Trenitalia consentirà di ampliare ulteriormente l’offerta: arriveranno fino a 56 i collegamenti regionali giornalieri fra Bologna e le principali stazioni emiliane con Rimini e le località della riviera a sud di Rimini, mentre saranno oltre 40 quelli a servizio della costa fra Rimini e Ravenna, per un totale complessivo di oltre 250 fermate al giorno.