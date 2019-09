E' fuori pericolo di vita il trigone preso a bastonate in spiaggia

Una buona notizia con cui iniziare la settimana. Le condizioni di Sole, la femmina di trigone viola che lunedì scorso è stata presa a bastonate da un passante sulla spiaggia di Casal Borsetti, sono migliorate e l'animale non dovrebbe essere più in pericolo di vita. A spiegarlo sono i volontari del Cestha (Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat) di Marina di Ravenna, che avevano subito soccorso il povero trigone. "Dovremmo valutare ancora come risponderà alle cure nei giorni a seguire - sottolineano i volontari - Per chi è venuto a trovarci in questo weekend e ha scelto di giocare con noi suggerendoci il nome di un altro trigone viola, in cura perché ferito anche lui dalla stupidità umana, comunichiamo che la sorte ha scelto il nome suggeritoci da Sara, "Liberty". Ancora una volta ringraziamo tutti coloro che seguono e si interessano al nostro lavoro".