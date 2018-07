Un matematico e un letterato: studenti eccellenti premiati con una borsa di studio

Il sindaco Eleonora Proni e la Giunta comunale di Bagnacavallo hanno ricevuto in Municipio gli studenti universitari bagnacavallesi Manuele Tellarini e Andrea Valmori, vincitori nel maggio scorso di due borse di studio per il loro ottimo rendimento negli studi. A Tellarini è andata infatti la borsa di studio della "Fondazione Fantini e Margherita Orselli" di Lugo e a Valmori quella del Rotary Club, sempre di Lugo. Entrambi i riconoscimenti erano destinati agli studenti residenti in Bassa Romagna e iscritti in qualsiasi università italiana.

I due ragazzi, nati nel 1998, frequentano il primo anno di università con la media del trenta. Tellarini ha scelto Matematica a Bologna, Valmori Lettere moderne presso la Cattolica di Milano. Entrambi hanno ricordato le elementari e le medie presso l'Istituto Berti di Bagnacavallo come un'esperienza molto importante e positiva nella loro formazione e una citazione è andata anche alla Consulta dei ragazzi come momento di crescita e condivisione. Successivamente Manuele Tellarini si è diplomato presso il Liceo di Scienze applicate di Lugo e Andrea Valmori presso lo Scientifico tradizionale. Ai due brillanti studenti sono andati i complimenti del sindaco e della Giunta per i risultati conseguiti e la maturità dimostrata in così giovane età.