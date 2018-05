Un sms per prevenire i reati: i controlli di vicinato arrivano a Brisighella

Il progetto della rete di controllo del vicinato prosegue il suo "viaggio" nei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina e fa tappa a Brisighella. Il progetto Fa Tamtam sarà presentato mercoledì 16 alle 20.30, nel corso di un incontro pubblico che si terrà presso la sala polivalente Cicognani (via Pascoli 1). Interverranno il sindaco di Brisighella Davide Missiroli, l'assessore alla polizia municipale Luca Ballanti, il comandante della Polizia municipale dell'Unione della Romagna Faentina Paolo Ravaioli e Davide Belosi, responsabile del presidio di Polizia Municipale di Brisighella.

Il controllo di vicinato coinvolge i cittadini in un sistema di allertamento e maggiore attenzione a ciò che accade nella propria zona di residenza per costruire una rete di sicurezza urbana. Si richiama a tutti quei progetti di controllo di vicinato nati nei paesi anglosassoni e che hanno iniziato a diffondersi anche in Italia. L'idea è quella di mettere in collegamento i vicini di casa in modo da creare una rete di informazioni e comunicazioni che renda più difficile la penetrazione dei malviventi nelle abitazioni.