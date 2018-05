Volontariato e immigrazione nei disegni e temi dei bambini con "Parole a colori"

Sono stati consegnati giovedì mattina, al centro culturale "Il Granaio" in piazza Corelli a Fusignano, nell'ambito de "La città dei ragazzi 2018", i premi della seconda edizione di "Parole a Colori", concorso artistico-letterario promosso dal Circolo Auser Volontariato Fusignano che coinvolge, per il secondo anno consecutivo, le seconde e le terze classi della Scuola Secondaria di Primo grado Renato Emaldi. Quest'anno il concorso aveva come tema "Il volontariato e l'immigrazione", un argomento sicuramente difficile da affrontare per ragazzi alle soglie dell'adolescenza, che però ha portato decisamente buoni frutti, sia per quanto riguarda gli elaborati artistici che per quanto riguarda i temi.

Anche quest'anno i volontari hanno partecipato attivamente al progetto insieme agli insegnanti e una commissione, composta da volontari Auser e insegnanti dell'Istituto coinvolto, ha valutato il lavoro dei ragazzi e assegnato 12 premi, uno per categoria, per ognuna delle classi partecipanti, consistenti in altrettanti buoni del valore di 150 euro spendibili presso la Cartolibreria Futura di Fusignano. Nonostante la difficoltà di interpretare un argomento così complesso, i ragazzi sono stati più che all'altezza, sia per quanto riguarda i componimenti testuali, che per quanto riguarda quelli artistici, dimostrando non solo grande capacità di empatia e comprensione, ma anche grande padronanza dei mezzi comunicativi a loro disposizione, che sono stati sfruttati con fantasia e innovazione.

I vincitori

Colori/Disegno

2A Silvia Villa

2B Lia Poli Bertozzi

2C Kangxiang Ling

3A Andrea Baldini

3B Giorgia Ferretti

3C Jacopo Benedetti

Parole/Tema

2B Khady Ba

2B Nicole Tebaldi

2C Gianmarco Valvassori

3A Irene Berti

3B Matteo Venturi

3C Aicha Ndiaye

Alcune frasi dai temi

"Se ci sono persone nel mondo che hanno bisogno, non vedo perchè mai noi non dovremmo aiutarle, anche perchè un giorno potremmo essere noi ad avere bisogno".

"Gli immigrati sono persone che si spostano in un altro mondo. Faccio un esempio. Io vengo dal Senegal e mi sono spostata in un altro mondo perchè lì c'è la guerra".

"Usare il fatto che qualcuno sia straniero per disprezzarlo è molto patetico. Soprattutto da parte di un adulto".

"Pensiamo a comprarci borse, vestiti, macchine, case, perchè quello che abbiamo non ci basta; nel frattempo loro ("quelli che non vogliamo", "quelli che se muoiono in mare vengono identificati con un numero", "quelli che ci invadono") pensano a rifarsi una vita. Anzichè aiutarli alziamo muri, allunghiamo i fili spinati e limitiamo i luoghi in cui potrebbero vivere; li allontaniamo dai loro sogni, dalla oro meta".