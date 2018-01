Zona stazione-Speyer, prorogata l'ordinanza anti-alcol e vetro: multe salate

E’ stata prorogata al 30 giugno, come preannunciato dal Comandante della Municipale Andrea Giacomini durante un incontro con i residenti dell'Isola di San Giovanni, l’ordinanza antialcol e antivetro entrata in vigore il 2 ottobre scorso nella zona della stazione ferroviaria e la cui scadenza era stata inizialmente fissata per mercoledì 31 gennaio.

Che cosa è vietato

E’ vietato consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore (il divieto non si applica nelle aree di pertinenza degli esercizi pubblici di somministrazione bevande e delle attività artigianali del settore alimentare; per gli esercizi commerciali l’esenzione riguarda solo gli operatori dotati di appositi spazi già autorizzati per essere destinati al consumo). E’ inoltre vietato consumare qualsiasi bevanda e alimento in contenitori di vetro o comunque potenzialmente atti a offendere. A questi due divieti sono ammesse deroghe in concomitanza con particolari eventi di interesse per la cittadinanza, previa autorizzazione del sindaco, sentito il comando della Municipale. E’ vietato abbandonare bottiglie di vetro, lattine e contenitori in genere, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nonché possibili pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone. La sanzione prevista in caso di violazioni è di 200 euro.

L’area nella quale sono in vigore i divieti

Isola San Giovanni, giardini Speyer e aree limitrofe di piazza Anita Garibaldi, via Giosuè Carducci e le laterali via San Giovanni Bosco e parco Amadesi e via Monghini, viale Carlo Luigi Farini, piazza Carlo Luigi Farini, viale Giorgio Pallavicini, via Alberoni (nel tratto compreso fra viale Pallavicini e via Candiano) e via Candiano, via di Roma (nel tratto compreso fra via Diaz e via Carducci), piazza Mameli, via Maroncelli (nel tratto compreso fra viale Farini e via Colonna).