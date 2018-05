Formaggi e marmellate ravennati in trasferta a Fico per 'La repubblica dei Contadini'

Cia-Agricoltori Italiani e Fico Eataly World presentano “La Repubblica dei Contadini”. Nel più grande mercato contadino mai realizzato, dal pomeriggio di venerdì primo giugno, sabato 2 e domenica 3 giugno per tutto il giorno sono in arrivo quasi 250 aziende agricole da tutta Italia e migliaia dei loro prodotti tipici locali e presidi Slow Food: birre agricole, formaggi a latte crudo, salumi e carni da allevamenti, ortofrutta fresca e trasformata, pescato e prodotti da forno, pasta e riso, vino, olio e miele. L’iniziativa porterà a Bologna uno spaccato unico della biodiversità agroalimentare, custodito dalle aziende agricole del Belpaese.

Tra queste ci sono anche le aziende agricole della provincia di Ravenna associate a Cia Romagna: il Buonlatte di Mirco e Fabio Baroncini e Gambirano - Il Sesto Continente di Loris Tellarini. Il Buonlatte a Lugo produce latte vaccino, ricotta fiordilatte, stracchino, squacquerone Dop, bucciatino tomino, caciotta, raviggiolo, yogurt bianco naturale e in estate agri-gelato. Gambirano - Il Sesto Continente a Brisighella confeziona marmellate di more di gelso e ribes e nettari di more, anche nocino, liquori di uva spina rossa e more, mentre Loris Telllarini di Bagnacavallo si occupa di vino.

"Sempre di più sono, infatti, le famiglie che scelgono i mercati contadini allestiti dagli agricoltori (+10% nell’ultimo anno)", spiegano da Cia, che stima che "1 italiano su 4, ogni anno, acquisti almeno una volta direttamente dal produttore, premiando qualità, tipicità e genuinità delle specialità agricole. Oltre a valorizzare i mercati stessi che preservano la biodiversità agroalimentare italiana, offrendo uno sbocco a prodotti realizzati localmente e in quantitativi limitati. Da analisi Cia-Agricoltori Italiani che è già presente sul territorio con il suo circuito di vendita diretta “La Spesa in Campagna” e appuntamenti fissi in molte città italiane; in Italia, il movimento alimentato dalla vendita agricola diretta, ammonta a circa 1 miliardo di euro l’anno".