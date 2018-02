Biciclettata, percorsi per la sostenibilità e cene a lume di candela

Anche quest’anno la Bassa Romagna aderisce a “M’illumino di meno”, la più grande festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili in Italia che si terrà venerdì 23 febbraio, giorno del compleanno del Protocollo di Kyoto, il tentativo dell’umanità di salvare la Terra dalla distruzione indotta dai cambiamenti climatici.

A Lugo dalle 14.30 alle 18.30 è in programma nel Salone estense della Rocca il corso di formazione per progettisti dal titolo “Progettare l’interfaccia di posa: possibili soluzioni per il contenimento dei ponti termici e delle perdite per ventilazione e gli obblighi del progettista”. Il corso è organizzato dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Ravenna.

Alle 18 spazio alla pedalata in compagnia degli Amici della bicicletta di Lugo con partenza di fronte all'ingresso del Parco del Loto (lato via Brignani) e arrivo in piazza Garibaldi, di fronte alle Pescherie della Rocca. L’iniziativa prevede un percorso di 3,6 km. Dopo l’arrivo è previsto un piccolo rinfresco offerto da Coop Alleanza 3.0. Sarà inoltre possibile partecipare alla visita guidata di “Generazione Futuro Green”, in programma subito dopo. I bambini devono essere accompagnati da un adulto che ne è il responsabile. I partecipanti sono tenuti al rigoroso rispetto del codice stradale. Si consiglia di controllare l’efficienza del proprio mezzo, in particolare freni, pneumatici e luci.

Alle 18.30 parte dalle Pescherie della Rocca il percorso didattico interattivo sulla sostenibilità con visita guidata alle 14 installazioni (exhibit) realizzate dai genitori degli studenti degli Istituti comprensivi e dagli studenti e docenti delle scuole superiori della Bassa Romagna nell’ambito del progetto didattico “Generazione Futuro Green”. La visita sarà condotta da educatori ambientali del Ceas Bassa Romagna. Il progetto “Generazione Futuro Green” è dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole della Bassa Romagna per avvicinarli ai temi della sostenibilità, del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e dei cambiamenti climatici. Alle Pescherie sarà presente anche il FabLab Bassa Romagna Maker Station, che ha contribuito alla realizzazione delle installazioni, con una stampante 3D a disposizione per illustrare i principi della stampa, modellazione e prototipazione 3D. Alle 20.30 il Baccara DiscoClub ospita la premiazione dei vincitori del contest fotografico #VoltoBassaRomagna2017 con buffet a lume di candela. L’evento è riservato ai soci delle reti d’impresa.

Dalle 19, inoltre, il Consorzio AnimaLugo si illumina di meno con i bar e i ristoranti associati che aderiscono al simbolico silenzio energetico con apertivi e cene a lume di candela. Partecipano all’iniziativa: Amici Miei vinosteria, Antica trattoria del teatro, Bar pasticceria del corso 1947, bar pasticceria Tazza d’oro del Pavaglione, Chicco d’oro lounge caffè, Divino cafè, Doc Book cafè, hotel ristorante Ala d’oro, Il Trebbo ristorante caffè, Jolly caffè e cucina, Konnubio caffè e cucina, birreria e cucina Lug dla Rumàgna, ristorante pizzeria Tatì, Route caffè 66, Sax cafè e pizzeria, Smile cafè e Smile cafè Stazione di Lugo.

Per informazioni contattare l’Urp del Comune di Lugo ai numeri 0545 38444 o 0545 38559.

Altre iniziative sono in programma negli altri comuni della Bassa Romagna.