Museum Day 2018: al Mic ingresso ridotto e visite guidate gratuite

Diverse sono le iniziative che il MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza ha in programma per il fine settimana.

Venerdì 18 maggio per celebrare la Giornata Internazionale dei Musei 2018 centrata sul tema dei “Musei iper connessi: nuovi approcci, nuovo pubblico” offre a tutti i visitatori l’ingresso ridotto per visitare il Museo. I visitatori, in cambio, sono invitati a pubblicare foto e video della loro visita sui social con #micfaenza #museumday

E poi il 20 maggio un’abbuffata di visite guidate alla mostra “Lenci. Collezione Giuseppe e Gabriella Ferrero”. Si comincia alle 10.30 con la consueta visita guidata gratuita (inclusa nel prezzo del biglietto) della domenica, per proseguire alle 16.30 con la visita straordinaria condotta da Claudia Casali, direttrice del MIC nell’ambito di Buongiorno Ceramica, la Festa diffusa della Ceramica Italiana, promossa e coordinata da AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica e per terminare alle 17.30 con una visita speciale condotta da Sandro Bassi per Passo dopo Passo. La comunità dei camminatori faentini domenica 20 maggio, alle ore 15, in collaborazione con l’associazione “Fiori d’Acciaio”, propone una camminata speciale di 5 chilometri con partenza dalla Torre di Oriolo che si sposterà e concluderà al MIC di Faenza, alle 17.30, per una visita guidata gratuita (compresa nel biglietto di ingresso ultra ridotto a 3 euro) alla mostra “Lenci”. Il costo della camminata è di 5 euro e l’incasso sarà devoluto alla ricerca sul tumore al seno.

Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Per informazioni: 0546697311, info@micfaenza.org