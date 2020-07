Come aprire un negozio in franchising in città

Per tutti coloro che sognano di aprire un'attività in proprio e lanciarsi nel mondo dell'imprenditoria una buona opportunità potrebbe essere quella di un negozio in franchising.

Cosa serve per aprire un negozio in franchising a Ravenna?

Per aprire un negozio in franchising occorre:

Come scegliere il brand giusto

Puntare su un marchio già affermato dà una certa sicurezza, ma forse in pochi sanno che tra i diritti del potenziale affiliato c’è quello di poter visionare i bilanci dell’azienda madre degli ultimi 3 anni per poterne valutare la solidità economica. Un altro buon consiglio è quello di visionare quanti negozi della catena hanno cessato l’attività nei primi due anni.

Pro e contro di aprire un negozio in franchising

Aprire un negozio in franchising significa avere diversi vantaggi, ma anche qualche fattore negativo:

I pro:

Corso di formazione iniziale e affiancamento

Supporto nella redazione del business plan

Manuale operativo di riferimento

Fornitura del materiale e dell’insegna

Immagine già avviata del brand

Ritiro del materiale invenduto (non sempre)

I contro:

L’immagine del negozio non potrà cambiare di molto

Obbligo di corrispondere una quota del fatturato

Somma iniziale chiesta all’avvio dell’attività (Fee d’ingresso)

Spesso quantità minime da ordinare negli approvigionamenti

Fidejussione bancaria

Costi di allestimento del software aziendale

Aprire un negozio in franchising a Ravenna

Ci sono numerose possibilità per avviare un'attività in franchising. Lo si può fare ovviamente rivolgendosi direttamente al brand desiderato. Altrimenti si può ricorrere all'aiuto di alcuni siti specializzati come: Aprirefranchising.it e FranchisingCity.it