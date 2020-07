Residenze universitarie a Ravenna: indirizzi e numeri utili

Per tutti gli studenti fuori sede che studiano nel Campus universitario di Ravenna sono a disposizione vari alloggi presso le residenze universitarie della città. Un ottimo aiuto per i giovani che affrontano l'università lontani da casa, una delle tante agevolazioni a sostegno dello studio.

Le residenze universitarie di Ravenna

Molti preferiscono trovare un appartamento in affitto, per chi vuole usufruire di un alloggio meno costoso ci sono le residenze universitarie.

La Fondazione Flaminia offre un certo numero di camere. Per potervi accedere si deve controllare il bando che apre ogni anno in estate. Per il 2020 il bando è aperto dal 9 luglio e si trova sul sito della Fondazione Flaminia.

Si tratta di un totale di 17 appartamenti. Vediamo dove si trovano e quanto costano.

Appartamenti di via Le Corbusier

Quattro appartamenti per 20 posti letto complessivi, collocati all’interno di un condominio (Mosaico 2) appena fuori dal centro storico. Ogni appartamento, completamente arredato e fornito di lavatrice e sistema Wi-Fi, dispone di un soggiorno con angolo cottura, una camera singola, due camere doppie, due bagni e un ripostiglio. Il prezzo mensile, comprensivo delle spese delle utenze, è di 235 euro per la singola e di 210 euro per la doppia.

Appartamenti di via Nino Bixio

Tredici appartamenti di diverse tipologie, per 54 posti letto complessivi, collocati all’interno di un complesso condominiale che si trova in centro storico. Ogni appartamento completamente arredato fornito di lavatrice e sistema Wi-Fi, dispone di cucina, soggiorno, camere singole o doppie, bagno e ripostiglio. Il prezzo mensile, comprensivo delle spese delle utenze, è di 320 euro per la singola e di 280 euro per la doppia.