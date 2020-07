Collegamenti da e per Ravenna: autostrade, stazioni, porti e aeroporti

Autentico gioiello della costa adriatica, Ravenna è una città da visitare se state attraversando l'Emilia-Romagna o il Nord-Est dell’Italia. Se state partendo o arrivando a Ravenna vi interessano perciò i collegamenti con stazioni, porti o aeroporti della zona così da poter pianificare il vostro viaggio.

Una rete di efficienti collegamenti autostradali, ferroviari e aeroportuali permettono di raggiungerla con facilità sia da nord che da sud della penisola. La presenza di numerose strutture portuali garantisce l'accesso alla città e al suo territorio anche via mare. Il centro della città si trova, infatti, a soli 8 km dal mare Adriatico, cui è collegato grazie al canale Candiano, sede del porto di Ravenna, uno degli scali più importanti dell'Adriatico.

In auto

Vediamo innanzitutto i collegamenti per chi viaggia in automobile.

Da Nord e da Ovest Ravenna si raggiunge con l'autostrada A14 proveniente da Bologna, in cui confluiscono l'autostrada A1 del Sole, la A21 Torino-Piacenza e la A22 del Brennero.

Partendo da Venezia però la direttrice più veloce è la strada statale SS309 Romea, sulla quale si innestano le strade provenienti da Padova e Ferrara (SS 16 Adriatica).

Da Sud, oltre alle autostrade A1 e A14, è da segnalare la superstrada E45, che attraverso l'Appennino collega Ravenna a Roma, e la strada statale 16 Adriatica.

In autobus

Per gli spostamenti in autobus vi interesserà una guida approfondita sul servizio di trasporto pubblico a Ravenna. Se invece volete visitare le altre città romagnole (Rimini, Forlì e Cesena) potete visitare il sito di Start Romagna che gestisce il trasporto extraurbano da e per quelle zone. Per altri spostamenti via bus, potete anche consultare il servizio offerto da Tper, il Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna.

In treno

Se vi spostate in treno, la Stazione ferroviaria di Ravenna è a due passi dal centro in Piazza Farini Carlo Luigi, 13. La stazione è servita dalle linee ferroviarie regionali Rimini-Ferrara, Ravenna-Bologna (via Castalbolognese e/o Faenza) e Ravenna-Faenza.

Le linee a lunga percorrenza sono, invece, Ravenna-Firenze (via Faenza), Ravenna-Roma Termini (Frecciabianca) e durante il periodo estivo il TPER Brescia-Pesaro, Bergamo-Pesaro (Freccia Orobica) e Cremona-Pesaro.

In nave

Attualmente il collegamento tra Ravenna e Catania è finalizzato esclusivamente al trasporto merci. Per spostarsi con il traghetto è consigliabile controllare le rotte in partenza da altre città come, per esempio, la città di Ancona che dista da Ravenna circa due ore in automobile.

Per chi raggiunge Ravenna via mare sono tanti i punti della costa dove poter ormeggiare: dallo scalo di Marina Romea, località elegante e ricca di strutture per sportivi e amanti della vela, al grande scalo di Porto Corsini, distante solo pochi chilometri dal centro della città.

Per chi, invece, necessita di strutture moderne e sicure sempre a Marina di Ravenna si trova il grande Porto Turistico Internazionale Marinara, fornito di ogni genere di servizi ai natanti, sofisticati sistemi di sorveglianza e controllo e tutto l’occorrente per imbarcazioni a vela e a motore, oltre a negozi, residence e yacht club.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In aereo

Per chi vuole invece spostarsi via aereo ci sono diversi aeroporti nelle vicinanze di Ravenna: l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, l'Aeroporto internazionale di Rimini e di San Marino "Federico Fellini", l'Aeroporto Marco Polo di Tessera a Venezia e l'Aeroporto delle Marche ad Ancona.