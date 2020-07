Rinnovare il permesso per circolare nelle zone traffico limitato a Ravenna

Per diversi motivi potrebbe essere utile agli automobilisti circolare a Ravenna nelle Zone a traffico limitato (Ztl). Come noto, circolare in queste aree del centro non è consentito se non dietro autorizzazione e se si viene colti a transitare sprovvisti di permesso nella ztl si va incontro a una multa. Gli accessi alla Ztl infatti sono sorvegliati dal "vigile elettronico" Sirio che rileva le targhe dei veicoli che accedono alle zone a traffico limitato e le confronta con la banca dati dei contrassegni. Se il veicolo non ha il contrassegno subisce una sanzione amministrativa. Si possono dunque richiedere dei permessi permanenti per la circolazione nella Ztl del Comune oppure un Contrassegno giornaliero per l'accesso e la sosta.

Contrassegno per i residenti nelle Ztl

Tutti i residenti o domiciliati nella zona a traffico limitato di Ravenna possono avanzare domanda per ottenere il contrassegno per la circolazione e sosta in ZTL. La domanda, debitamente compilata e corredata dai necessari documenti, dovrà essere presentata all’ufficio permessi di circolazione dove il personale addetto, espletate le valutazioni del caso, procederà al contestuale rilascio del contrassegno previo il pagamento dei diritti per operazioni tecnico-amministrative o di altro tipo se previsti.

Il costo del contrassegno, che copre i diritti tecnici amministrativi, è di 20 euro.

Diamo un'occhiata anche alla documentazione da allegare alla domanda:

Per il residente, copia carta di circolazione, copia patente di guida, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà circa la propria residenza in Z.T.L., il non possesso di rimessa o posto auto in area privata oppure la titolarità di veicoli in numero superiore ai posti auto disponibili.

Per il domiciliato, copia di contratto di affitto regolarmente registrato a nome del richiedente, copia carta di circolazione, copia patente di guida, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà con la quale si dichiara la propria residenza, il non possesso di rimessa o posto auto in area privata oppure la titolarità di veicoli in numero superiore ai posti auto disponibili.

Contrassegno giornaliero per accesso alla Ztl

Chi invece non vive nelle vie coperte dalla ztl ma ha necessità occasionale di attraversare e sostare in quella zona del centro storico, si può richiedere un permesso giornaliero per accesso alla Ztl.

Il contrassegno giornaliero per la circolazione e sosta in ZTL viene rilasciato (24 ore su 24) dai parcometri abilitati alla funzione, a richiesta dell’interessato, solo per veicoli di peso pari od inferiore a 5.0 t. Per veicoli di peso maggiore alla 5.0 t dovrà essere richiesto ove previsto apposito nulla osta (presso il servizio strade) – il rilascio avverrà presso l’ufficio Permessi.

Il contrassegno giornaliero, per tutti i veicoli (inferiori, uguali o maggiori alle 5.0 t.) è valido per il giorno di emissione e cioè dalle 00.00 alle 23.59.

I parcometri autorizzati si trovano in:

piazzale Torre Umbratica

via Augusta 2

piazza Mameli

piazza della Resistenza

via Maggiore 62

via R.Ricci angolo via Castel S.Pietro

viale Santi Baldini incrocio via Gradisca

via D'Alaggio 3 presso la sede della Polizia Municipale

Il costo è di 8 euro e può essere pagato con moneta contante o carta di credito al parcometro.

A chi rivolgersi

Per informazioni in merito, ci si può rivolgere all'Ufficio Permessi di circolazione del Corpo di Polizia Locale di Ravenna in via D'Alaggio 3.

Telefono: 0544.482937

Orario ricezione pubblico: dal lunedì al venerdì – dalle ore 09.00 alle ore 12.30