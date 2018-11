Argini pericolanti, parcheggi e ospedale: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 13 novembre, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna.

Ad inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Sulla necessità di intervenire al più presto per mettere in sicurezza gli argini del canale destra Riva Reno, la Sp24 e la strada comunale di via Poggi” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna); “Tagliati agli utenti del Cmp 70 posti del già impossibile parcheggio” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e “Si faccia chiarezza nella battaglia contro il gioco d'azzardo patologico” presentato da Daniele Perini (Ama Ravenna). Seguirà l’interrogazione a cui risponderà il sindaco Michele de Pascale presentata da Emanuele Panizza e Marco Maiolini (Gruppo misto) su “Attività reparti ospedale di Ravenna”.

L’assessora Valentina Morigi presenterà la proposta di deliberazione su “Bilancio di previsione 2018/2020. Variazioni, verifica definitiva degli equilibri generali e adempimenti ai sensi del regolamento del sistema integrato dei controlli interni”. Seguiranno due proposte di deliberazione dell’assessora Federica Del Conte su: “Accordo territoriale per l'insediamento commerciale di rilevanza provinciale di attrazione inferiore da attuarsi nell'ambito individuato dalla scheda di Poc Co S4 del Comune di Ravenna” e “Adozione variante specifica all'elaborato gestionale Poc.13 – 2018”. A seguire due proposte di deliberazione che saranno presentate dall’assessore Gianandrea Baroncini su: “Riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 derivante da sentenza esecutiva - causa n. 102/2017” e “Riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 derivante da sentenza esecutiva - causa n. 62/2017”.

Infine, saranno trattati due ordini del giorno. Uno presentato da Mariella Mantovani (Art.1-Mdp) su "No armi nucleari" e l’altro presentato da Lorenzo Margotti (Pd) su: "Filiere professionali e di volontariato per mense sociali e per una moderna gastronomia al servizio di un welfare di comunità".