Ravenna piange il suo ex sindaco, il cordoglio: "Una gravissima perdita"

Il mondo della politica ravennate è sotto shock per l'improvvisa morte dell'ex sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci. "Non ho avuto il piacere di poterci "lavorare" ma Bicio era il Bicio di tutti - afferma Samantha Tardi di "Cambierà -. Una gravissima perdita. Condoglianze alla famiglia, agli amici ed a tutti i colleghi di partito". Così il consigliere comunale di Forza Italia, Alberto Ancarani: "Una notizia che mi rammarica enormemente. Sentite condoglianze alla famiglia e al suo partito".

"Un colpo al cuore - sono le parole del deputato romagnolo, Marco Di Maio -. Lo ricordo con affetto, come si ricorda un amico; un uomo vivace, di sconfinata umanità, col quale molto di noi hanno più volte collaborato nei suoi anni fa sindaco. Mancherà a tanti. Un abbraccio alla famiglia e a tutti gli amici". L'avvocato ed ex capogruppo Andrea Maestri lo ricorda come un "compagno di tante battaglie, persona buona e onesta, politico illuminato e umano, padre e marito dolcissimo. Mi mancherai. Un’abbracciatona".