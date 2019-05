Elezioni, il centro-sinistra vince quasi ovunque: "Un risultato che rende onore alla nostra storia"

Anche il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni, così come il sindaco Michele de Pascale, ha commentato i risultati delle elezioni amministrative della provincia di Ravenna, dove 12 comuni su 13 sono stati vinti dal centrosinistra, senza ballottaggi nei tre comuni sopra i 15mila abitanti.

“Da un anno – ha detto Barattoni - lavoriamo per raggiungere questo risultato, puntando innanzitutto sull’unità del Pd senza la quale non si può diventare il perno di alleanze ampie che allargano il campo del centrosinistra. Questo risultato rende onore alla storia di questo territorio. Le nostre amministrazioni locali sono capaci di dare risposte ai bisogni dei cittadini, in termini di servizi, protezione, investimenti e di dimostrare che c’è una differenza tra gli annunci e le azioni reali".

"Il nostro unico dispiacere - ha proseguito Barattoni - è per Brisighella, dove Angela Esposito ha condotto una bellissima campagna elettorale e ha quasi colmato il gap che si era creato alle europee, ma non ce l'ha fatta. Incredibile invece il capovolgimento fra europee e comunali verificatosi in alcuni comuni, come a Russi e Castel Bolognese, che ha permesso ai nostri giovani candidati Palli e Della Godenza di vincere. Abbiamo presentato candidati seri e credibili e siamo stati gli unici a proporre programmi e idee per progettare il futuro delle nostre comunità. Questo governo che fa molta propaganda e pochi fatti: non si combatte a colpi di slogan ma con le politiche concrete per le persone".

Foto Massimo Argnani