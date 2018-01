Elezioni politiche, anche a Russi nasce il comitato di Liberi e Uguali

Si è costituito a Russi il comitato elettorale di Liberi e Uguali in appoggio alla lista guidata dall’ex presidente del Senato Pietro Grasso, che si presenterà alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. "Il comitato, promosso da esponenti di Articolo 1 - Mdp, Sinistra Italiana e Possibile è uno spazio aperto alla partecipazione dei cittadini che sentono la necessità di un percorso unitario, alla società civile, al mondo delle associazioni e del sindacato - spiegano da Liberi e Uguali - Obiettivo prioritario del comitato è far conoscere i punti più significativi del nostro programma: lotta al lavoro precario e sottopagato, l'istruzione - dalle elementari dall'università - quale leva fondamentale per l'emancipazione delle persone, drastica riduzione delle diseguaglianze, riconversione ecologica dell’economia, equa distribuzione del carico fiscale, welfare universalistico. Il rivolgersi "ai molti e non ai pochi" non è un mero slogan, ma la traduzione concreta di una visione e un progetto di Paese, più giusto più libero e più eguale". Esponenti del comitato saranno presenti il martedì in piazza Dante per far conoscere ai cittadini i candidati e le proposte programmatiche di Liberi e Uguali.