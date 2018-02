In piazza per chiedere "Mai più fascismi, mai più razzismi"

Si è svolta sabato la manifestazione "Mai più fascismi-Mai più razzismi" in piazza del Popolo davanti al monumento ai partigiani caduti per la Libertà. Erano presenti cittadini, rappresentanti dei vari partiti, organizzazioni e associazioni promotrici della manifestazione a Roma, rappresentanti delle realtà aderenti alla Consulta e persone membre di Istituzioni non solo Comunali (onorevoli, senatori e membri della Giunta in accordo col sindaco, Pd, Liberi e Uguali, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Comunisti d'Italia, Psi, Alma Rebelde, Arci, Libera, Italia Cuba).

La manifestazione è inziata con i saluti e un berve discorso del vicepresidente Riccardo Rosetti, per poi proseguire con la lettura del comunicato-appello "Mai più fascismi-Mai più razzismi" alla Manifestazione di Roma e della lettera di adesione della presidente dell'Ucei Noemi Di Segni; quindi è stata deposta uma corona di alloro con su scritto "Mai più fascismi- Mai più razzismi" da parte delle rappresentanze delle realtà presenti (Giunta , partiti e associazioni); infine la distribuzione del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tenuto in occasione del "Giorno della Memoria" di quest'anno e i saluti e ringraziamenti ai partecipanti.