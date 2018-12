Museo Classis, Tari e strade ghiacciate: si riunisce il Consiglio comunale

Giovedì 20 dicembre alle 15.30 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. Saranno inizialmente trattati i seguenti question time: “Strade ghiacciate a rischio di incidenti. Preoccupazioni soprattutto nel forese” e “Quella maledetta semicurva nel Borgo Faina. Mettere in sicurezza quel tratto della Dismano” presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e “Sui disservizi del museo Classis fresco di inaugurazione” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna).

Proseguirà poi il dibattito su “Approvazione nota di aggiornamento Documento unico di programmazione (Dup)” dell’assessora al Bilancio Valentina Morigi con emendamenti della giunta comunale e un emendamento di Alberto Ancarani (Forza Italia) e sull’Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno con emendamenti di Samantha Tardi (CambieRà) e uno di Marco Frati (Pd) e Chiara Francesconi (Pri). Successivamente saranno discussi i seguenti ordini del giorno presentati da Michele Casadio (Pd) e Chiara Francesconi (Pri) “Sugli affitti turistici”, “Su modelli di autocertificazione per ospiti del ricettivo”, “Su utilizzo imposta di soggiorno” e “Su promozione e sconti per chi soggiorna a Ravenna”. Successivamente sarà discussa la “Definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 2019”.

L’assessore Gianandrea Baroncini presenterà la proposta di delibera su “Tassa sui rifiuti (Tari). Determinazione tariffe anno 2019” e risponderà all’interrogazione di Massimo Manzoli (Ravenna in comune) su “Tari aumentano le tariffe ma non le agevolazioni per i cittadini”. Seguirà la discussione dell’ordine del giorno di Veronica Verlicchi (La Pigna) “Per l'applicazione nel comune di Ravenna della tariffazione puntuale nella determinazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (Tarip)”. L’assessora Valentina Morigi presenterà la proposta di delibera su “Tari (tassa rifiuti): indirizzi per l'affidamento della gestione per gli anni 2019/2021 e fissazione rate di scadenza di versamento”. Seguirà “Approvazione bilancio di previsione 2019/2021 con emendamenti della giunta comunale e un emendamento di Alberto Ancarani (Forza Italia). Infine, sarà discusso l’ordine del giorno presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) “Su erogare il contributo sull'affitto alle 248 famiglie a basso reddito escluse dal beneficio”.