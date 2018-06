Mussolini "depennato" dall'albo dei cittadini onorari: l'opposizione 'pro Alberghini' lascia l'aula

Ravenna "depenna" Benito Mussolini dall'albo dei cittadini onorari. Dopo un tentativo, naufragato, nella precedete legislatura targato Lista per Ravenna, ci riprova Massimo Manzoli di Ravenna in Comune. E, aggiustato l'ordine del giorno durante il dibattito in commissione qualche settimana fa su proposta del sindaco Michele De Pascale, la spunta. Congiuntamente il consigliere ha presentato un secondo ordine del giorno che chiede, in sostanza, di vietare patrocini e spazi pubblici alle associazioni che si rifanno a neonazismo e xenofobia. "Su un argomento del genere è importante avere la più ampia convergenza delle forze politiche - spiega il capogruppo d'opposizione Manzoli - non credo di dover spiegare perchè Mussolini non sia degno di avere la cittadinanza onoraria".

Non sembrano pensarla così i consiglieri d'opposizione che fanno parte della coalizione che, alle elezioni comunali del 2016, sostenne la candidatura di Massimiliano Alberghini: i consiglieri di Lega Nord, Lista per Ravenna e Forza Italia, durante il dibattito in consiglio comunale di martedì pomeriggio, hanno infatti deciso di non partecipare alla discussione lasciando l'aula. Per i consiglieri, "capitanati" dal portavoce Alvaro Ancisi, si tratta di "dibattiti lunari volti a discutere due inutili ordini del giorno di stampo esclusivamente ideologico, fossilizzati su paradigmi vetero-sinistrorsi archeologici. Ancora una volta, per coprire le inefficienze quotidiane di un’amministrazione incapace di rispondere ai problemi reali dei ravennati, si preferisce risollevare schemi politici ottocenteschi superati dalla storia, alimentare fantasmi del passato, alzare steccati. È un cicaleggiare estraneo ai bisogni e agli interessi delle persone che, quando possono, si alzano ogni mattina per procurare il pane alle loro famiglie. Ravenna deve essere riscattata dal degrado, dalle nuove e vecchie povertà, dalle prepotenze, arroganze, ingiustizie, favoritismi e clientelismi di un potere politico immobile da decenni e da un’economia dei poteri forti che produce sfruttamento del lavoro o disoccupazione. Di questo noi vogliamo discutere. Su questo siamo sempre pronti a confrontarci. Dal fascismo ci ha riscattati la storia e ci tutelano le leggi vigenti, non gli ordini del giorno di sinistra contro destra. Questa rigida e dura contrapposizione ha accompagnato l’evoluzione sociale del secolo scorso legandosi a specifici modelli economici di sviluppo, ma oggi è sempre meno idonea a rappresentare i fermenti e le inquietudini di una società proiettata sul proprio difficile futuro, che rifiuta di fossilizzarsi su un passato decotto e deficitario. Insistere ad alimentarla, muro contro muro, in modo così sistematico, contribuisce a quei fenomeni di disaffezione al voto e di percezione di impotenza da parte dei cittadini che, se si è democratici non solo per autodefinizione, non può che preoccupare quanti hanno a cuore il bene della cosa pubblica".

Per Veronica Verlicchi (La Pigna) "è sbagliato lasciare l'aula e la discussione", ma allo stesso tempo la consigliera si stupisce del fatto che il Pd abbia "cambiato idea" rispetto a quattro anni fa (quando la maggioranza dem bocciò la proposta di rimuovere la cittadinanza onoraria a Mussolini presentata da Ancisi) e annuncia di astenersi dal voto perchè "non vede la necessità" di questo cambiamento. Daniele Perini (gruppo di maggioranza Ama Ravenna), che inizialmente sembrava essere intenzionato a votare contro, la modifica proposta dal sindaco "è stata fondamentale". Per Fabio Sbaraglia (Pd) "questa stesura è convincente per ottenere il voto favorevole del Pd"; il capogruppo dem sottolinea che "comunque non identificheremo come 'anti antifascista' chi non voterà a favore di questo ordine del giorno", mentre il collega Marco Turchetti aggiunge che "l'oblio serva solo a non essere preparati alla storia quando si ripete".

Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), nell'annunciare il voto favorevole, spiega che "l'antifascismo non è una cosa del passato: Casa Pound e Forza Nuova alle ultime elezioni hanno raccolto insieme 439mila voti, Fratelli d'Italia 1 milione e 400mila circa, la Lega Nord 5 milioni e 600mila. Ciò significa che che 7 milioni di persone non hanno problemi a definirsi xenofobi". Andrea Vasi (Partito repubblicano italiano) si discosta dalla maggioranza a cui appartiene annunciando l'astensione e spiegando che per il Pri "l'antifascismo si svolge con azioni concrete, mentre la cittadinanza onoraria deve essere da monito per tutti affinchè non si ripetano altri momenti così bui". I consiglieri del Gruppo misto, Marco Maiolini ed Emanuele Panizza, spiegano senza tanti giri di parole di essere favorevoli. Mariella Mantovani (Articolo 1 - Movimento democratico e progressista) conclude dicendo che "con tutto quello che vediamo avanzare nel nostro Paese e in Europa - xenofobia, razzismo - credo che dare un segnale forte come questo sia necessario".

Alla fine, dopo un lungo dibattito, l'ordine del giorno sulla revoca alla cittadinanza onoraria a Mussolini viene approvato con 21 voti favorevoli e 1 astenuto (Partito repubblicano italiano), mentre il secondo relativo alla concessione di patrocini e spazi pubblici è approvato con 22 voti favorevoli.