"Un autobus di bimbi": al via a Lugo il Piedibus

Sabato da piazza I Maggio a Lugo, ha preso il via il Piedibus, “il modo più sicuro, sano, ecologico e divertente per andare a scuola – ha dichiarato il sindaco di Lugo Davide Ranalli - Il Piedibus contribuisce a diminuire il traffico e l’inquinamento ma rappresenta anche un modo divertente con il quale insegniamo ai bambini come ci si muove in sicurezza in città. “

A fregiarsi del passaggio del primo torpedone umano sarà piazza I Maggio, transitando attraverso il Pavaglione, giungerà in Corso Emaldi, punto di arrivo dei ragazzi e sede dell’Istituto San Giuseppe. Alla partenza erano presenti il sindaco Davide Ranalli, il presidente del Rotary Maurizio Tabanelli la coordinatrice Cecilia Marzari oltre a molti genitori che si sono resi disponibili ad accompagnare ogni mattina e con ogni condizione meteo i bambini alla scuola.

L’iniziativa di educazione alla mobilità lenta e sostenibile e di educazione all’autonomia negli spazi urbani, vuole essere un primo esperimento da portare anche in altre scuole della città. Il progetto sostenuto dal Rotary sarà attivo dal lunedì al sabato escluso il mercoledì. Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Istituto San Giuseppe di Lugo, Piazza Marsala 4, tel. 0545 23207.