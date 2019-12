Gusti e sapori unici: 10 pizzerie da "provare" a Ravenna

Impasto morbido o croccante, con o senza mozzarella, in forno a legna o al tegamino. Insomma, qualsiasi sia la vostra variante preferita è proprio difficile rinunciare a una pizza. Proprio così: la pizza è forse uno dei cibi più amati degli italiani, una nostra creazione che ha conquistato i palati di tutto il mondo.

Soluzione pratica per una cena fuori o a casa, la pizza è una scelta perfetta in un qualunque serata della settimana. Ma se vogliamo mangiare una pizza proprio buona dove bisogna andare? Prendiamo spunto dalla classifica di TripAdvisor per la classifica delle 10 pizzerie da provare a Ravenna.

1. Pizzeria Dal Gladiatore

Circonvallazione Canale Molinetto 17

Compare al primo posto con 5 punti su 5 nella classifica di TripAdvisor questa piccola pizzeria cittadina colleziona voti eccellenti in tutti i settori: cucina, servizio e qualità/prezzo. Fragrante, croccante, gustosa e allo stesso tempo leggera, la pizza viene servita in velocità e lascia un ottimo ricordo nella stragrande maggioranza dei clienti.

2. Pizzeria Carletto Senior

Via Del Pino 102/104 - Ponte Nuovo

Voti alti, gusto ottimo e personale simpatico contraddistinguono questa pizzeria appena fuori città. Impasto leggero e diverso dal solito si accompagnano a ingredienti di qualità e a prezzi convenienti.

3. Pizzeria Ristorante Barbè

Via Bonifica, 59/B - Porto Fuori

Tanto gradimento anche per questo locale, Vincitore del Certificato di Eccellenza di TripAdvisor dal 2016 al 2019. Anche qui basta poca strada per assaggiare impasti golosi, crosta croccante e ingredienti genuini.

4. Pizzeria Cento Pizze

Via delle Nasse, 21 - Punta Marina Terme

Premiata con il quarto posto questa popolare pizzeria vicino al mare, che si è guadagnata il Certificato di Eccellenza dal 2015 al 2017. Una vera pizza napoletana, soffice e gustosa.

5. Il Brigantino

Via G. Marconi, 57

Torniamo in città per un altro locale che ha vinto il Certificato di Eccellenza tra 2017 e 2019. Prodotti freschi, di qualità e grande varietà premiano questa pizza con il quinto posto.

6. Pizzeria Ristorante Ca' Rossa

Via delle Industrie 9/a

Prodotti genuini e prezzi contenuti hanno soddisfatto i clienti di questa pizzeria, vincitrice del Certificato di Eccellenza dal 2015 al 2018. Impasto goloso, buona cottura e farciture speciali fanno il resto.

7. Babaleus

Vicolo Gabbiani, 7

Tre volte vincitrice del Certificato di Eccellenza (2015, 2016 e 2019) questa pizzeria del centro soddisfa i palati grazie a un impasto lievitato a regola d'arte, ambiente piacevole e buon rapporto qualità/prezzo.

8. Pizza Futura

Via G. Mazzini, 41

Grande qualità si trova in questa pizzeria per chi ama le specialità gourmet e slow food. Un locale accogliente con prodotti di stagione e tanti impasti da "testare".

9. Ristorante Pizzeria Molinetto

Via Sinistra Canale Molinetto 139/B - Punta Marina Terme

Certificato di Eccellenza vinto dal 2016 al 2019 per questo locale sulla via del mare che offre pizze saporite con tanti abbinamenti da provare e un rapporto qualità/prezzo gradito ai clienti.

10. Pizzeria Alfio New

Via Romea 150/r

La classifica non si poteva concludere senza citare una peculiarità: la pizza al tegamino. Tradizione e gusto unico contraddistinguono questo locale storico ravennate che ha conquistato il Certificato di Eccellenza dal 2015 al 2017 e offre una pizza al tegamino buona e originale.