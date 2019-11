Raffinati ed eleganti: ecco i ristoranti più romantici di Ravenna

Che sia per un anniversario, per una proposta importante, o anche solo per regalare una serata speciale alla persona che si ama, a volte serve l'aiuto di una location raffinata per rendere una cena romantica al punto giusto. E di certo non mancano ristoranti eleganti e raffinati a Ravenna, luoghi affascinanti dove farsi coccolare e vivere una serata da re e regine.

Attraverso i consigli di TripAdvisor, andiamo a scoprire le location più romantiche per una cena di coppia memorabile.

Cinema Alexander

Dove: Via Bassa del Pignataro, 8

Proprio così, apre la classifica un ex cinema che negli ultimi anni si è trasformato in un locale assolutamente raffinato che offre ai clienti un menù stuzzicante e per niente scontato. Atmosfera, servizio e cucina sono i punti forti di questo ristorante che offre anche opzioni vegane e gluten free. La commistione di sperimentazione e tradizione culinaria fanno di questo locale alle porte del centro la meta ideale per una serata unica.

Antica Trattoria al Gallo

Dove: Via Maggiore, 87

Ci si sposta nel cuore del borgo San Biagio per trovare un'altra eccezionale location romantica. Negli arredi liberty di questo ristorante si respira l'atmosfera della Belle Epoque che, insieme a una cucina e a un servizio eccellenti sono garanzia di successo per la serata. Ampia carta dei vini e specialità locali fanno il resto, permettendo di gustarsi una deliziosa cenetta.

Corte Cabiria

Dove: Via Filippo Mordani, 8

Si gustano piatti a base di carne e di pesce in questa accattivante location in pieno centro. Cucina e servizio di ottimo livello per questo locale che offre anche opzioni per vegetariani e senza glutine. Un menù vario che si arricchisce di specialità del giorno e che soddisfa tutti i palati. Ma se volete seguire il consiglio dei clienti, allora dovete proprio assaggiare le cappesante.

Azienda Agricola Palazzo Manzoni

Dove: Via Ponte della Vecchia, 23 - San Zaccaria

La prossima tappa romantica ci attende fuori città con una dimora storica immersa nel verde. E proprio l'atmosfera è il pezzo forte di questa location che mette a disposizione anche camere per dormire. L'azienda agricola propone anche vini prodotti dalla stessa tenuta che accompagnano un menù vario e sempre di qualità dove non mancano specialità vegetariane.

Osteria del Tempo Perso

Dove: Via Gamba, 12

Si torna in città per una ristorante che fa della cucina e dell'atmosfera le sue armi vincenti. Un locale accogliente che permette di godersi una cenetta intima e rilassata. La cucina propone piatti ricercati che stupiscono il palato e una carta dei vini decisamente ben fornita. Un menù varia dal pesce alla carne, alle proposte vegetariane. Un consiglio: assaporate lo strudel al formaggio di fossa e tartufo bianco.