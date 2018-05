"Bici a noleggio gettate sulle piste ciclabili o parcheggiate nei posti auto"

Da oltre un mese tra il viale dei Navigatori di Punta Marina Terme e viale delle Nazioni, con l'avvio di un servizio di noleggio biciclette con il sistema "free floating bike sharing", si verificano continue situazioni di degrado e sosta "selvaggia" con occupazione di piste ciclabili e parcheggi. Visto, che la bicicletta è definita dal Codice della Strada come un vero e proprio veicolo, con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare e/o con pedalata assistita da motore elettrico, e visto che al momento sembra fuori controllo "parte" del servizio perchè si verificano frequenti problemi nel rispetto del Codice della strada, vista l'ordinanza comunale antidegrado, chiedo al Comando di Polizia Locale e a tutti gli enti preposti di applicare le sanzioni previste dal Codice della strada e dalla vigenti ordinanze anche per la questione in oggetto, ovunque ve ne sia la necessità, per evitare degrado e disagi.

Luca Rosetti, Consigliere Territoriale del Mare Lista per Ravenna