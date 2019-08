Raccolgo le svariate osservazioni e lamentele dei residenti e come commissario all’urbanistica, lavori pubblici ed edilizia porto all'attenzione pubblica e di chi di dovere lo stato di degrado nel quale versa la strada di via Mario Montanari, ricordando che rappresenta una delle vie più trafficate della zona Stadio. Non è più tollerabile la mancanza di un intervento da parte delle autorità preposte.

Marcello Faustino, Commissione Ulpee Consiglio Territoriale Ravenna Sud