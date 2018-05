L'acqua delle fogne arriva al mercato: "Dopo mille chiamate nessuno ha fatto nulla"

Un problema che persiste ormai da tempo presso i bagni del mercato di Ravenna. Le immagini rappresentano quanto avvenuto mercoledì mattina: una vera vergogna. Il bagno riservato ai disabili è chiuso da mesi con il lucchetto, così come sono chiusi i bagni delle donne: ma la cosa peggiore è l'acqua delle fognature dei bagni che esce dai pozzetti e finisce nel bel mezzo delle bancarelle, tra i clienti. Noi ambulanti siamo veramente stanchi, questa è l'ennesima offesa a noi lavoratori e anche ai cittadini. Non è possibile che in una piazza dove c'è gente che lavora e persone che passeggiano si debba subire una cosa del genere. Dopo mille chiamate ancora nessuno ha fatto nulla. L’unica cosa da dire è: vergogna.

Erika Bersani