Venerdì 28 dicembre la cucciola Brownie è scappata dalla zona del Parco delle poste, in via Fiume Abbandonato. Taglia piccola, è molto paurosa. Non rincorretela se la vedete e non cercate di prenderla. Se qualcuno la avvista è pregato di chiamare i numeri 3931210919 oppure

3492335320 .

Cristina Franzoni