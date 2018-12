La protesta: con l'asfalto fresato la curva è ancora più pericolosa per i mezzi a due ruote

Stavo percorrendo il tratto di strada via Leopardi, con la Vespa e mi sono trovato in un pezzo di strada con l'asfalto fresato,fortunatamente la mia velocità era minima, riscontrando che il mezzo non riusciva a tenere la strada, mi sono dovuto aiutare mettendo i piedi a terra. Ho segnalato nel sistema del Comune di Ravenna il pericolo di quella fresatura in quel tratto.

La risposta: In merito alla segnalazione il manto stradale è stato fresato appositamente in quanto la strada risultava essere pericolosa in curva. Al Sindaco e al Prefetto voglio mettere in evidenza la pericolosità di questa strada sopratutto per i mezzi a due ruote dato che si perde la stabilità .

Angelo Di Felice