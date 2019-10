Recita la segnalazione: "Ecco i primi problemi della raccolta "porta a porta". Vetro e lattine non raccolte, 50 famiglie in via Sila che devono usare solo due piccoli contenitori ormai colmi da 4 settimane. Siamo costretti a portare i rifiuti a Savio di Cervia. Abbiamo segnalato il tutto a Hera al numero 800 999 500, ma a parte ascoltare la bella musichetta nulla è successo. Aiutateci a rimanere civili".

Foto di repertorio