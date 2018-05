"Soste selvagge e giornaliere nei parcheggi da 15 minuti: e a rimetterci siamo noi negozianti"

Una grave situazione si sta verificando in prossimità delle attività commerciali di via Maggiore. Dopo la pedonalizzazione istituita nel tratto di strada tra via Portoncino e la Circonvallazione Fiume Montone Abbandonato, che tra l'altro ha influito pesantemente sui fatturati delle nostre attività, sono stati istituiti per noi commercianti sul lato destro della strada (fuori dalla zona pedonale) dei parcheggi con le righe bianche, con possibilità di sosta regolamentata da disco orario per la durata di 15 minuti, il tempo necessario di fare un acquisto. Ma il parcheggio in questi spazi è selvaggio: nessuno mette il disco orario, non si rispettano i 15 minuti di sosta e le auto sostano per intere giornate. Abbiamo chiamato e segnalato alle forze dell'ordine le infrazioni giornaliere, ma non fanno mai passare nessuno a controllare. Noi commercianti che ci siamo trasferiti meno di un anno fa stiamo pagando per tutto questo senza essere aiutati da nessuno.

Francesca Sanvido, titolare della cartoleria di via Maggiore Bottega di Fragamagò