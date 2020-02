La Camera dei deputati ricorda Fabrizio Matteucci: "In lui competenza, capacità e passione" - VIDEO

Anche la Camera dei deputati, nella seduta di mercoledì, ha reso omaggio a Fabrizio Matteucci, ex sindaco di Ravenna scomparso improvvisamente domenica, i cui funerali si sono tenuti martedì pomeriggio. "Un infarto crudele ci ha rapito domenica Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna dal 2006 al 2016 - lo ha ricordato nel suo discorso il deputato del Pd Piero Fassino - A chi come me e altri che siedono su questi banchi ha conosciuto Fabrizio, la sua morte ci ha colpito provocando un profondo e angosciante dolore. Fabrizio ha dedicato l'intera sua vita alla politica: dirigente nazionale della federazione giovanile comunista alla fine degli anni '70, consigliere comunale e provinciale, segretario regionale dei democratici sinistra in Emilia-Romagna, consigliere regionale e infine sindaco, eletto entrambe le volte al primo turno con più del 55% dei suoi cittadini. In ogni incarico ricoperto Fabrizio ha dimostrato competenza, capacità, passione, dedizione conquistandosi l'universale stima. In tempi nei quali chi fa politica è catalogato sbrigativamente come appartenente a una casta, la figura di Matteucci ci ricorda che invece chi sceglie di dedicare la propria vita alla politica non lo fa per una convenienza personale o per rappresentare interessi oscuri, ma perchè ci crede, per intima convinzione in valori e interessi generali, e la stragrande maggioranza di chi fa politica, donne e uomini di ogni fede e partito, lo fa oggi in Italia come ieri con rigore, passione, fatica, servendo con lealtà e onesta il proprio Paese e le sue istituzioni. Così lo ha fatto Fabrizio Matteucci, e per questo stringendoci alla sua compagna Simona e a suo figlio Sayo lo ricordiamo questa sera qui, con commozione e gratitudine". Al termine del discorso, i deputati hanno applaudito a lungo in memoria di Matteucci.