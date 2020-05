Un liceo a Cervia? Dal 2021 potrebbe diventare realtà - VIDEO

Un liceo a Cervia? Potrebbe diventare realtà già da settembre 2021. Il progetto è quello di offrire un servizio educativo in più, per continuare il percorso formativo direttamente nella città del sale. Anche in questo caso il sindaco Massimo Medri e il Comune vogliono confrontarsi con ragazzi e famiglie: presto, infatti, verrà distribuito a tutti gli alunni attraverso le direzioni didattiche un questionario.

"Cervia è la nostra città, una località magnifica, ammirata da tanti, per storia, cultura, natura, economia e ricca umanità. Una città in continua evoluzione che cerca sempre di migliorare, anche per i suoi giovani - spiega il primo cittadino - Per questo la nuova sfida che abbiamo davanti riguarda le scuole superiori. Ai suoi giovani Cervia offre già, al termine delle medie, un percorso scolastico affermato: l'istituto alberghiero, scuola di ricca tradizione culturale e professionale. L’idea di realizzare a Cervia un liceo non ha come obiettivo solo quello di dare una offerta scolastica in più ai cervesi, ma quella di dare un vero e proprio servizio, un 'offerta concreta alle famiglie che vivono in questa bellissima città e non solo".

Infatti l’idea di realizzare un liceo parte dalla considerazione di dare alle famiglie la possibilità di formare i propri figli all’interno della propria città, senza avere l’obbligo di recarsi fuori per frequentare un liceo. "Abbiamo per questo pensato di interpellare le famiglie e chiedere il parere di chi dovrà poi usufruire di questo nuovo servizio - commenta Medri - Un sondaggio propedeutico all'eventuale futura costituzione di un liceo a Cervia. Per avviare tale percorso abbiamo richiesto la collaborazione di studenti e famiglie tramite la compilazione di un questionario che fornirà elementi essenziali per valutarne la fattibilità a partire dall'anno scolastico 2021-2022. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare la Provincia di Ravenna che sta collaborando attivamente con il Comune di Cervia per rendere possibile questo nuovo percorso.” Il questionario verrà inviato direttamente agli alunni dalle direzione didattiche.