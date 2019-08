La spiaggia per disabili nata dal sogno di un malato di Sla torna in tv - VIDEO

"Dopo un anno e mezzo di ospedale riesco a essere in mezzo all'aria, al sole, al cielo e al mare". Il sogno di Dario è finito di nuovo in tv: domenica infatti, dopo il servizio andato in onda l'anno scorso nel programma Rai 'La vita in diretta', le telecamere di 'Studio Aperto' sono arrivate a Punta Marina per visitare la prima struttura balneare interamente attrezzata per disabili e malati di sla dell'Emilia Romagna.

Nel servizio di Mediaset Debora, vedova di Dario, racconta come è nata la spiaggia: "Nasce da un viaggio, quello che io e mio marito abbiamo fatto in Puglia. Dario era malato di Sla e abbiamo fatto centinaia di chilometri per avere una 'normale' giornata di mare". Lo stabilimento è quello di San Foca, in provincia di Lecce, che fino a poco tempo fa rappresentava l'unica realtà marina totalmente gratuita attrezzata per accogliere i malati di Sla. "Da quell'esperienza è nata la voglia di rendere accessibile anche una piccola fetta di spiaggia nella nostra regione. Ci siamo riusciti l'anno scorso".

È stato allestito un accesso balneare temporaneo (pavimentazione, box in legno prefabbricato e un pergolato sostenuto da colonne in legno), nella zona della spiaggia libera tra il bagno Chicco Beach e il bagno Susanna, dotato di attrezzature specifiche come gli attacchi elettrici per i respiratori. "Questo per permettere a persone affette da malattie gravemente invalidanti e alle proprie famiglie - continua Debora - di trascorrere una breve vacanza o un giorno in spiaggia e di accedere al mare con l'accompagnamento dei volontari". Il tutto con una spesa di circa 75 mila euro, di cui il 10% finanziato dal Comune di Ravenna e il restante ottenuto con eventi di beneficenza e donazioni di altre associazioni. “Tutti al mare, nessuno escluso” è uno dei tre soli stabilimenti italiani attrezzati in modo tale da permettere di fare il bagno in mare a persone con disabilità molto gravi, grazie anche al supporto e alla collaborazione di numerosi volontari.

E in questa estate 2019 l'associazione ha deciso di raddoppiare. Prima di tutto i mesi, che sono diventati due, luglio e agosto. Poi le postazioni con attacchi elettrici per i respiratori che sono passate a dieci. E infine gli ausili per entrare in acqua, come sedie o lettini. Altra novità è la messa a disposizione di quattro appartamenti "in modo da riproporre - spiega la presidente dell'associazione 'Insieme a te' - la stessa situazione che hanno a casa. Alla fine il bene vince sempre, alla fine le cose che fai con il cuore tornano sempre al cuore - continua Debora - Noi siamo felici di condividere questi momenti davvero speciali: sotto a quei gazebo si crea qualcosa di magico che va oltre il bagno in mare, va oltre ogni tipo di accessibilità... Questo si chiama amicizia, si chiama amore".