A Massa Lombarda borracce in metallo per gli 800 alunni delle elementari

Massa Lombarda si schiera attivamente per la difesa dell’ambiente e per la sostenibilità. Mercoledì l’amministrazione comunale ha consegnato le borracce in metallo a 800 alunni delle scuole primarie di Massa Lombarda e Fruges. La consegna è avvenuta sotto l’albero di Natale di piazza Matteotti. Per l’occasione i ragazzi hanno salutato il Natale con canti e panettoni offerti dalla Pro Loco Massa Lombarda. La consegna delle borracce fa parte di un progetto intrapreso dal Comune di Massa Lombarda per coinvolgere tutti i cittadini nella lotta agli sprechi in genere e in particolare contro l'utilizzo della plastica monouso.

Lunedì le borracce erano invece state consegnate agli alunni delle scuole medie. "I progetti voluti dall’Amministrazione comunale per la sostenibilità ambientale sono molti – spiega il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Continuiamo a perseguire il nostro obiettivo di eliminare la plastica monouso e la consegna di queste borracce agli studenti massesi va proprio in questa direzione. Massa Lombarda sarà plastic free: è un traguardo che dobbiamo ai ragazzi, per dare a loro un futuro migliore". Le borracce sono state realizzate con il contributo di La BCC ravennate forlivese e imolese, Amici degli Orti, Cooperativa Facchini Massalombarda, F.lli Ballarin, Officina Bonaveri, Smurfit Kappa.