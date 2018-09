Chiude la biglietteria della stazione: "Grave disagio per i cittadini e danno per l'ambiente"

"Appare davvero incredibile la decisione assunta da Trenitalia, in accordo con l’assessorato regionale ai trasporti, di chiudere la biglietteria della stazione ferroviaria di Lugo". A farsi portavoce dei cittadini lughesi è Gianfranco Spadoni, consigliere Civici per la provincia di Ravenna. "Al grave disagio provocato da tale provvedimento che si ripercuote sulla popolazione e, non meno, sui pendolari si aggiunge la mancanza di sensibilità ambientale, che va in controtendenza rispetto all’orientamento condiviso di promuovere un tipo di mobilità alternativa all’uso delle auto - aggiunge Spadoni - Oltretutto il Patto del trasporto pubblico valido per il triennio 2018-2010, basato sul presupposto di attuare una serie di misure volte al risanamento della qualità dell’aria potenziando i servizi pubblici in una logica di incentivazione della mobilità pubblica, con il citato provvedimento pare non avere la dovuta considerazione. Al punto che tra gli obiettivi siglati da tutti gli enti sono definititi parametri precisi, a cominciare dall’aumento del 10% dei passeggeri trasportati sui gomma e un aumento del 20% per quelli che viaggiano su ferro: ma questi non sono certo i presupposti per mettere in pratica azioni di miglioramento viario e ambientale. Si chiede, dunque, al Presidente della provincia di attivarsi anche nella sua veste di presidente dell’Anci regionale, per fare sentire la voce degli abitanti di quel territorio gravemente penalizzato da questa assurda e iniqua decisione".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !