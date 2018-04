Cinque provvedimenti di Daspo urbano in zona stazione: cos'è e come funziona

Nell’ambito della tutela della sicurezza e del decoro urbano nella zona della stazione ferroviaria-Speyer-Farini, il Questore della Provincia Rosario Eugenio Russo ha emesso cinque provvedimenti di daspo urbano, introdotto dal cosiddetto decreto Minniti convertito nella legge 48 del 2017. Le misure sono scaturite dall’intensa attività sul territorio della Polizia Municipale e dagli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine della Questura.

Il primo daspo urbano della provincia era stato emesso a dicembre, nella stessa zona, nei confronti di un 46enne marocchino. Il Comandante della Polizia municipale Andrea Giacomini aveva spiegato che erano state fatte otto proposte di daspo urbano al questore, tutte nella zona dei giardini Speyer.

Come funziona il daspo urbano

Il Decreto Legge n.14 del 20 febbraio 2017, convertito nella legge n.14/2017, ha introdotto questa nuova “misura di prevenzione” in base alla quale il Questore può disporre, per un periodo da 6 mesi a due anni, un vero e proprio "divieto di accesso" nelle aree relative alle infrastrutture del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano nei confronti di coloro che impediscono "la libera accessibilità o la fruizione" di dette aree che ne violano i regolamenti interni o che vengono trovati in stato di ubriachezza, che compiono atti contrari alla pubblica decenza o esercitano abusivamente l'attività di commerciante o di posteggiatore. L’emissione del provvedimento del Questore è prevista, però, solo nel caso di reiterazione delle condotte incriminate e solo qualora il soggetto possa essere ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica

