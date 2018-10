Dopo il crollo la Ravegnana resta chiusa: istituito un Tavolo Tecnico in Prefettura

La riapertura della statale “Ravegnana”, chiusa dopo il crollo della chiusa di San Bartolo, e la ripresa del normale traffico veicolare lungo questa importante arteria statale sono stati oggetto dell’incontro tenutosi in Prefettura lunedì pomeriggio. Le criticità sono state esaminate alla presenza dell’Assessore Regionale Paola Gazzolo, dei vertici della Protezione Civile regionale, del Presidente della Provincia e Sindaco di Ravenna, dei rappresentanti delle Forze di Polizia, del Comando dei Vigili del Fuoco, della E-Distribuzione e dei rappresentanti dell’Anas, Ente proprietario della strada.

Il Prefetto Enrico Caterino, in apertura di riunione, ha invitato tutti gli Enti a trovare il più rapidamente possibile una soluzione condivisa per la riapertura della strada, previa la prioritaria effettuazione di tutte le verifiche e gli adempimenti necessari per garantire la piena sicurezza dell’area e dei relativi interventi di ripristino. Il Procuratore della Repubblica Alessandro Mancini, che è intervenuto all’incontro, ha evidenziato che l’Autorità Giudiziaria sta effettuando gli adempimenti di competenza con la massima celerità e che, a breve, verrà disposto il dissequestro dell’area. Il Prefetto e il Sindaco, nel ringraziare la Procura per la celerità e la sensibilità con le quali sta operando, si sono rivolti a tutti gli Uffici coinvolti per trovare la soluzione tecnica che, fermo restando le esigenze di sicurezza, ripristini nel più breve tempo possibile l’ordinaria circolazione.

Dopo un attento esame delle varie ipotesi di soluzione si è deciso di istituire un Tavolo Tecnico presso il Comune di Ravenna, al quale parteciperanno i rappresentanti degli Enti direttamente coinvolti nei lavori, per il monitoraggio degli interventi programmati. Per quanto concerne la viabilità e la regolamentazione della circolazione nel periodo di interdizione della Ravegnana verranno organizzati specifici incontri presso il Comando della Polizia Municipale di Ravenna, per l’individuazione di tutte le misure alternative per attenuare il disagio degli utenti.