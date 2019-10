Educare alla biodiversità: un "albergo per insetti" nel parco della scuola di Classe

È stata installata giovedì mattina nel parco della scuola primaria di Classe una struttura per gli insetti utili, impollinatori e predatori (tra cui anche coccinelle, api solitarie e crisope), anche chiamata bugs hotel (hotel per insetti). Questi “alberghi per insetti”, sono stati realizzati lo scorso giugno al centro La Lucertola dai giovani volontari delle “magliette gialle”, i ragazzi che partecipano al progetto Lavori in Comune, e avranno la funzione di aumentare la biodiversità degli orti e dei giardini, di ridurre l'utilizzo dei pesticidi nella lotta contro gli insetti dannosi e di contribuire all'aumento degli insetti utili all'interno della città.

All'evento erano presenti l'assessore al Decentramento, Gianandrea Baroncini, il presidente del Consiglio territoriale Ravenna Sud, Antonio Mellini e numerosi bambini frequentanti la scuola primaria, accompagnati dalle insegnanti. A mettere a dimora le due strutture sono stati Leo Guidani e Giancarlo D'Apporto dell’ufficio decentrato; presente anche la tutor di Fatabutega che ha affiancato i volontari di Lavori in Comune nella realizzazione delle due scatole.