Gli studenti della Romagna Occidentale diventano "reporter d'acque"

Anche per il nuovo anno scolastico 2018/2019 Anbi Emilia Romagna e il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale indicono l’undicesima edizione del concorso “Acqua & Territorio”, dal titolo “Reporter d’Acque”. Il concorso, che si avvale del patrocinio dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Ufficio Scolastico Regionale, è rivolto a tutte le scuole elementari e medie comprese nel territorio gestito dal Consorzio.

L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere le opere e le attività del Consorzio di bonifica a favore di irrigazione, difesa idrogeologica e tutela dell'ambiente. Con la finalità di aumentare la consapevolezza nei ragazzi su questi temi è stato scelto il titolo "Reporter d’Acque". Studenti e docenti, con il supporto dei tutor del Consorzio di bonifica, potranno organizzarsi come una vera e propria redazione giornalistica per raccontare della gestione idrologica del territorio. Gli studenti nei panni di corrispondenti, inviati speciali, cronisti potranno realizzare servizi video o prodotti editoriali (brochure o pubblicazione, poster, newsletter, ecc.). Al centro del lavoro ci dovrà essere un episodio di cronaca che abbia l’acqua e le attività del Consorzio come protagonisti (irrigazione a sostegno dell'agricoltura, interventi per fronteggiare le alluvioni, le frane e il dissesto, pulizia e manutenzione di un canale, rifacimento di un argine, inaugurazione di un’opera idraulica, ecc.). L'intento è quello di approfondire il tema scelto narrando l'operatività e gli interventi di chi è chiamato a gestire e salvaguardare il territorio quotidianamente in un’ottica eco-sostenibile delle risorse idriche, energetiche e ambientali.

La documentazione del progetto dovrà pervenire al Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale per la prima fase di selezione, superata la quale sarà inviata, dal Consorzio, alla sede regionale ANBI per la selezione finale. La presentazione del progetto dovrà essere inviata entro il 15 marzo 2019 al Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, Piazza Savonarola n. 5, Lugo, con tutti i dati utili per i successivi contatti (nome e cognome del referente scolastico, numero di telefono, e-mail). I miglior elaborati selezionati dai Consorzi a livello regionale parteciperanno alla selezione finale per aggiudicarsi i Premi: 2 da 400 euro cadauno per le elementari e 2 da 400 euro cadauno per le medie. Inoltre, i vincitori prenderanno parte a un evento formativo e ricreativo che si terrà durante la cerimonia di premiazione, prevista nel mese di maggio 2019, in occasione della Fiera Internazionale Macfrut a Rimini (8-10 maggio). Per informazioni sulla partecipazione al concorso e richiesta del bando integrale: tel. 0545909506, email consorzio@romagnaoccidentale.it.