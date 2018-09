Il "GreenGo bus" non si ferma: in cinque anni ha trasportato 600mila passeggeri

Non si ferma il successo per il "GreenGo Bus". La navetta gratuita, attiva e operante a Faenza dal settembre 2013, figlia di un accordo tra il Comune di Faenza e Viaggi Erbacci, prosegue il suo cammino con ottimi risultati sia in termini di numeri sia sotto il punto di vista della costumer satisfaction. In questi cinque anni, infatti, quasi 600mila passeggeri hanno utilizzato la linea che unisce piazzale Pancrazi con via Pistocchi nelle immediate vicinanza di Piazza del Popolo.

L'escalation di gradimento del servizio è testimoniata da una crescita costante degli utenti, passati dagli 87.822 del 2013 ai 146.137 di quest'anno (dati relativi ad agosto 2018). Frutto, questo, anche della flessibilità che il servizio ha tenuto in questi cinque anni facendo si che il GreenGo fosse sempre al passo con le richieste della città per servizi aggiuntivi offerti durante gli eventi cittadini. I chilometri percorsi in questi 5 anni dal GreenGo Bus sono stati in totale 330mila, ma il successo della navetta è anche e soprattutto ecologico e ambientale: l’effetto combinato dell'utilizzo degli automezzi elettrici e dell’impianto fotovoltaico installato per ricaricare le batterie, in termini di riduzione di CO2, è paragonabile all’effetto di più di 1.000 alberi piantati nel territorio. Si tratta di 21mila tonnellate di anidride carbonica non immessa in atmosfera, riduzione che arriva a sfiorare le 100 tonnellate se si tiene conto anche della produzione di energia dai pannelli fotovoltaici. Questo corrisponde a una riduzione di inquinanti pari all'utilizzo di una monovolume per 13 anni oppure pari all'energia necessaria ad alimentare un 315 computer per un anno. Grazie all'alimentazione totalmente ecocompatibile dei due bus in funzione quotidianamente, si sono risparmiati in totale 350mila litri di gasolio.