La scuola mette al bando la plastica e distribuisce borracce agli studenti

Nella mattina di lunedì, al suono della campanella, le nuove matricole sono state accolte dal dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico “A. Oriani” Fabio Gramellini, dal vicepreside Marco Lega, dai docenti dell’Istituto, accompagnati dai propri genitori tra commozione ed entusiasmo per un giorno così speciale.

Dopo i saluti iniziali di benvenuto, in un’aula magna gremita di giovanissimi studenti e famiglie, seguiti da alcune notizie per il buon orientamento nel nuovo mondo dell’istituto tecnico faentino, è stato proprio il dirigente Gramellini a sorprendere i presenti, annunciando a tutto l’Istituto che a partire da quest’anno scolastico sarà compiuta una scelta importante sul versante dell’educazione ambientale e della sensibilizzazione sul problema dell’inquinamento da plastiche, uno dei segni tangibili dell’impegno degli studenti che frequentano la scuola di via Manzoni a eliminare la plastica monouso dal proprio quotidiano, sostituendo così le classiche bottiglie di acqua dei diversi punti ristoro all’interno dei locali scolastici con borracce in acciaio.

Il progetto ha una storia, perché nasce nell’ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro e sarà in parte finanziato dallo stesso Oriani, inserendosi così tra le azioni orientate a educare i ragazzi al rispetto dell’ambiente, rendendo sempre più ecosostenibile proprio quello scolastico. Una scelta condivisa concordemente tra insegnanti, alunni e famiglie, che hanno apprezzato l’iniziativa fino al punto di auspicarsi che questo esempio che i ragazzi sono chiamati a seguire a scuola possa essere esportato anche in casa, facendosi loro stessi portavoce tra coetanei e familiari.