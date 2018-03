Maltempo, la situazione della circolazione ferroviaria: ecco i treni che viaggeranno

A seguito dell’allerta "arancione" per ghiaccio e pioggia che gela in tutta l'Emilia Romagna, Rete Ferroviaria Italiana manterrà attivo il proprio Piano neve e gelo. La riprogrammazione del servizio in Emilia Romagna per la giornata di venerdì prevede, in relazione all’effettiva intensità del preannunciato fenomeno di gelicidio, un incremento fino all’80% delle corse regionali. Giovedì ha circolato complessivamente il 60% dei treni regionali (+ 10% rispetto a quanto preventivato mercoledì).

In particolare venerdì saranno reintrodotte corse fra Bologna e Milano, Bologna e Marzabotto, Bologna e San Benedetto Val di Sambro, Bologna e Ferrara, Modena e Carpi e fra Castelbolognese e Rimini. L’elenco completo dei servizi garantiti sarà disponibile su trenitalia.com. Per quanto riguarda l’Alta velocità, confermato il 100% dei collegamenti. E' stato potenziato il presidio di assistenza ed informazioni. Il Gruppo FS Italiane "invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it e su Twitter l’account @FSnews_it".