Minacce in classe, i genitori accettano un lavoro di integrazione e confronto

Si è svolto venerdì l’incontro straordinario con i genitori indetto dall’istituto comprensivo “Luigi Battaglia” di Fusignano per discutere del recente fatto di cronaca che ha coinvolto alcuni alunni dell’istituto, riportato negli ultimi giorni dalla stampa. All’incontro erano presenti la dirigente dell’istituto Carla Solaini, la vicaria, le maestre della classe coinvolta, l’assessore all’Istruzione del Comune di Fusignano Lorenza Pirazzoli, l’assistente sociale Laura Turrini e l’ispettore scolastico di Ravenna Raffaele Iosa.

Dopo il racconto del fatto accaduto da parte della maestra presente in classe durante l’episodio, i genitori si sono confrontati e hanno recepito l’operato della scuola. Ha concluso l’incontro il professor Iosa, che ha proposto un lavoro di integrazione e confronto all’interno della classe. La proposta è stata accettata sia dai genitori che dall’istituto comprensivo. Raffaele Iosa ha spiegato che, in base alla sua esperienza, un evento anche grave come quello accaduto nella classe in questione, se ben gestito può trasformarsi in un’occasione per migliorare la scuola.

"L’istituto comprensivo dopo l’accaduto si è mosso informando le istituzioni preposte - ha spiegato Carla Solaini -. Ora valuteremo i provvedimenti disciplinari da mettere in atto nei confronti dell’alunno in questione". "La presenza massiccia dei genitori ha fatto sì che il confronto effettuato fosse reale e utile all’integrazione all’interno della classe – ha dichiarato Lorenza Pirazzoli -. Il comportamento della maestra, che come sempre mette in primo piano la sicurezza degli alunni, ha consentito che il fatto, certamente grave ma anche enfatizzato, non fosse causa di ulteriore disagi per i bambini. Ora sarà la scuola a decidere il provvedimento disciplinare per il bambino in modo che si renda conto del grave gesto compiuto”.