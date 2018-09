Medico dell'ospedale muore in un tragico incidente: "Un amico fedele e un uomo speciale"

Aveva solo 44 anni e da quasi 10, dal 2009, lavorava nel reparto "malattie infettive" dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna Michele Pavoni, il medico che giovedì pomeriggio è rimasto vittima di un fatale incidente a Granarolo faentino. L'uomo stava percorrendo a bordo della sua auto via Provinciale Naviglio verso Bagnacavallo, quando giunto all'altezza dell'incrocio con via Cabrona nell'affrontare una curva è finito frontalmente contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo e la Nissan Qashqai sulla quale si trovava Pavoni è finita con il muso completamente distrutto. Il personale medico del 118, giunto sul posto con ambulanza ed elimedica, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Pavoni era originario di Fabriano, nelle Marche, ma abitava a Ravenna da diversi anni. La notizia ha lasciato grande sgomento nel personale ospedaliero del Santa Maria delle Croci, dove il medico era molto amato e stimato, così come nella fraternità francescana della comunità di Montevago in Sicilia, dove l'uomo aveva trascorso alcuni periodi della sua vita. "Chi come noi lo ha conosciuto e amato non può non ricordare la sua nobiltà d'animo e la sua profondità di cuore e di fede - lo ricorda Fra' Luca Maria Gurrera - Medico puntiglioso e amorevole, amico sincero e fedele". "Una persona speciale - aggiunge Concetta - un grande uomo che nessuno potrà mai dimenticare".

Non sembra volersi placare la scia di sangue sulle strade del ravennate: quello avvenuto giovedì pomeriggio a Granarolo è il terzo incidente mortale nel giro di due giorni, dopo quello in cui ha perso la vita un motociclista 36enne e quello in cui è deceduto un camionista di 54 anni.