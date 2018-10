Sicurezza, in arrivo nuovi box autovelox: più piste ciclabili e controlli di vicinato

Si è svolta lunedì la terza serata di confronto tra amministrazione, consigli di zona e cittadini a Pisignano e Cannuzzo. 5 le priorità presentate all'amministrazione per le quali si sono predisposte soluzioni. La prima priorità dei cittadini è la velocità dei veicoli e per ridurre la velocità verranno installati 5 box autovelox che, a turno, potranno fare multe per chi sfreccia nei centri del paese; saranno installati in questa prima fase anche in tanti altri quartieri. Per migliorare la sicurezza stradale sono in partenza a breve le due piste ciclabili bei centri di Pisignano e Cannuzzo. A Pisignano per ridurre al minimo i disagi per i lavori verrà realizzata anche un'area sosta per le attività economiche del paese.

Altra priorità riguarda la sicurezza per la quale l'amministrazione è disponibile ad avviare anche qui la sperimentazione del controllo di vicinato, oltre che implementare la video sorveglianza nel centro di Pisignano. Inoltre dal 2019, con il nuovo project della pubblica illuminazione in corso, si sostituiranno tutti i lampioni con led che miglioreranno l'illuminazione delle strade senza spegnimenti notturni. Altre priorità segnalate: la pulizia e la manutenzione. Non solo interventi strutturali ma anche di aggregazione e socializzazione che si uniscono al ricco palinsesto di attività delle associazioni presenti: Grama, Del Duca, volley, Francesca Fontana, Tolmino Baldassari. Il consiglio di zona porterà avanti infatti due importanti progetti di comunità: Goodbye Summer e Old&Young, il primo dedicato al protagonismo giovanile nel creare occasioni di aggregazione musicale per la frazione, il secondo incentrato sullo scambio intergenerazionale bambini-anziani con la valorizzazione di saperi e tradizioni locali. Molte le associazioni già attivate e coinvolte nell'organizzazione di iniziative ed eventi: Fagiolo Magico (animazione e laboratori), Astronomica del Rubicone (incontri di osservazione del cielo), Grama (apertura del Centro Sociale per le attività dei cittadini), Scambiamenti e Zirialab (aggregazione giovanile).

