Pescatori in lutto, è morto Arnaldo Prati: "Ci mancherà vederti in banchina tornando dalla pesca"

Si è spento venerdì Arnaldo Prati, direttore dell'associazione Ati a cui fa capo la cooperative pescatori La Romagnola e Conisub. "E venuto a mancare Arnaldo, riferimento per tutti noi e bravissima persona - lo ricordano gli amici della pagina Facebook 'Le cozze di Marina di Ravenna' - Ci mancherà tornare dal mare con le nostre barche ogni mattina e come prima cosa vedere lui in banchina, con la sua cartellina e col suo cane Brando, aspettarci come dei figli che stanno tornando a casa. Ci mancherai, ma sarai sempre con noi, ogni giorno". Prati fu uno dei primi a iniziare questo bellissimo mestiere, guidato innanzitutto dalla passione per il mare. "Corretto, educato, propositivo, un professionista del settore e un grande uomo", lo ricorda Roberto. "Ho avuto la fortuna di conoscere Arnaldo, persona buona e disponibile", lo saluta Venusta.

