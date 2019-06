Attimi di panico in sala slot: dipendente aggredita durante la rapina

Attimi di panico nella sala 'Slot time' di viale Randi domenica sera. Intorno alle 20.30 un uomo è entrato nel locale, a volto coperto e disarmato, e dopo aver chiesto un cambio di soldi alla dipendente della sala l'ha aggredita, arrivando addirittura a romperle una spalla. Il rapinatore poi, impossessatosi del denaro, si è dato alla fuga. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri del radiomobile di Ravenna, che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e hanno riconosciuto subito l'uomo, un 50enne del sud Italia con precedenti, fermato e arrestato dai militari circa un'ora dopo nei pressi di casa sua, non lontano da viale Randi. La dipendente della sala slot è stata invece trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. Non è la prima volta che il locale viene preso di mira dai malviventi: era già successo lo scorso settembre e, prima, ad aprile 2018. Per l'uomo ora si valuterà la direttissima.