S'intrufolano nel treno fermo e mettono a soqquadro il vagone ristorante

Disavventura in stazione. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 18enne ravennate per furto aggravato in concorso e ricettazione, che meno di un mese fa era già stato denunciato a piede libero dai poliziotti del posto di Polizia di Cervia per interruzione di pubblico servizio e ricettazione.

L’altra notte le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenute nella stazione ferroviaria di Ravenna dove il personale di Trenitalia si era accorto che due persone si erano introdotte furtivamente all’interno del convoglio Ravenna-Roma fermo in stazione. Gli agenti hanno velocemente raggiunto il binario dove era fermo il treno e sono riusciti a bloccare un giovane, poi identificato per il 18enne ravennate originario di Alessandria d’Egitto, che avrebbe tentato di allontanarsi, mentre la seconda persona non è stata trovata. Nella circostanza i poliziotti avrebbero accertato che, dopo vari tentativi alle porte dei vagoni, il 18enne e il suo complice erano riusciti ad accedere al vagone bar-ristorante, dopo essere riusciti ad aprirne la porta con forza, e a metterlo completamente a soqquadro.

Sulla scorta di quanto emerso il giovane è stato condotto in Questura, non prima di essere sottoposto a perquisizione in flagranza di reato: nell’abitazione dello stesso sarebbero stati trovati una carta bancomat, intestata a una terza persona, oltre a due telefoni iPhone 6 per i quali il giovane non sarebbe stato in grado di giustificare il possesso. Il 18enne, condotto in Questura, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato, in concorso, e ricettazione.

LE NOTIZIE DI OGGI