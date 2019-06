Sciopero di autobus e traghetto nel weekend: disagi al trasporto pubblico

I lavoratori del trasporto pubblico incrociano le braccia. I sindacati Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Usb lavoro privato organizzano per sabato 22 giugno uno sciopero aziendale di 24 ore del trasporto pubblico locale di Start Romagna per il bacino di Ravenna. Durante lo sciopero saranno garantite le linee di trasporto pubblico locale e il traghetto dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00; nelle altre fasce orarie non sarà possibile garantire il regolare svolgimento dei servizi del bacino di Ravenna. L'azienda si scusa per gli eventuali disagi.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !